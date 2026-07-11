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Dünya Yemek için aslan eti aldı bakın ne eti çıktı!
Dünya

Yemek için aslan eti aldı bakın ne eti çıktı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yemek için aslan eti aldı bakın ne eti çıktı!

Çin'de zenginlere yönelik lüks gıda skandalı gündem oldu. "Güç ve dayanıklılığı artırdığı" iddiasıyla yüksek fiyatlara satılan aslan eti, yapılan laboratuvar incelemesinde bambaşka bir hayvana ait çıktı.

Çin'de zenginlere yönelik lüks gıda skandalı gündem oldu. "Güç ve dayanıklılığı artırdığı" iddiasıyla yüksek fiyatlara satılan aslan eti, yapılan laboratuvar incelemesinde bambaşka bir hayvana ait çıktı.

Olay, Çin'in Guangzhou kentinde yaşandı. İddiaya göre bir grup varlıklı iş insanı ve koleksiyoner, son dönemde elit çevrelerde yaygınlaşan "güç veren egzotik et" akımına katılarak özel bir tedarikçiden aslan eti satın aldı.

Ancak şüphe üzerine numunelerin laboratuvara gönderilmesiyle büyük bir skandal ortaya çıktı. DNA analizleri, "aslan eti" diye satılan ürünün aslında maymun eti olduğunu gösterdi.

 

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken söz konusu tedarikçinin yasa dışı yaban hayvanı ticareti yaptığı iddiası da incelemeye alındı.

Uzmanlar ise bilimsel olarak aslan eti tüketmenin insanlara ekstra güç veya dayanıklılık kazandırdığına dair güvenilir hiçbir kanıt bulunmadığını vurguladı. Buna rağmen özellikle yüksek gelir grubundan bazı kişiler arasında egzotik hayvan etlerinin "güç verici" olduğuna yönelik inanışın zaman zaman talep oluşturduğu belirtiliyor.

Skandalın ardından ürünü satın alan kişiler hem yüksek meblağlar ödedikleri hem de kandırıldıkları gerekçesiyle satıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay, Çin'de sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar "Aslan diye maymun satmışlar" yorumlarıyla tepki gösterdi.

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Yorumlar

Fatma Güray

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