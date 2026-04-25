Siyonistler ateşkes tanımıyor! Hava saldırıları düzenlediler
Siyonistler ateşkes tanımıyor! Hava saldırıları düzenlediler

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde işgal hattı dışındaki bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Sayda ve Nebatiye çevresindeki beldeler hedef alındı.

İsrail ordusu, Lübnan ile varılan geçici ateşkese rağmen ülkenin güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Son saldırılarda, işgal edilen alanların dışında kalan bazı beldelerin hava operasyonlarıyla hedef alındığı bildirildi.

Lübnan’ın güneyinde yaşanan son gelişmeler, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen sahadaki gerilimin düşmediğini bir kez daha ortaya koydu. İsrail ordusunun, özellikle Sayda ve Nebatiye çevresindeki noktalara yönelik hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Yatir beldesinin çevresini hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail'e ait insansız hava araçlarının, Nebatiye'ye bağlı Kefre beldesinin kırsalına 3 saldırı düzenlediği, Sayda kentine bağlı Maaliye beldesini de bir saldırıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ayrıca gün içinde işgal ettiği alanların dışındaki Deyri Amis ve Yatir beldelerine hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

