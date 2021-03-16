Siyonistin öldürdüğü Yahudi kızı Rachel Corrie anılıyor

Rıza Gücer İstanbul

16 Mart 2003 tarihinde işgal güçlerinin Gazze’de gerçekleştirdiği yıkımlara tepki göstermesi esnasında bir İsrail buldozerinin kasıtlı olarak üzerine sürülmesi suretiyle ezilerek son derece vahşi bir metotla öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie, öldürülmesinin 18. yıldönümünde anılıyor. Rachel Corrie kendisi de Amerika’da bir Yahudi aileye mensuptu. Fakat işgal devletinin Filistin toprakları üzerinde sürdürdüğü zulüm uygulamalarına, gerçekleştirdiği yıkımlara ve insanlık dışı muamelelere vicdanı razı olmamış, zulme maruz kalanların yanında durarak yıkım yapan Siyonist işgalcilere tepki göstermişti. Buldozerin önünde eylem yapan Corrie, “zulüm bizdense ben artık bizden değilim” sözleri ile tarihe geçmiştir.