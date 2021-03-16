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Gündem Siyonistin öldürdüğü Yahudi kızı Rachel Corrie anılıyor
Gündem

Siyonistin öldürdüğü Yahudi kızı Rachel Corrie anılıyor

İsrail buldozerinin kasıtlı olarak üzerine sürülmesi suretiyle ezilerek son derece vahşi bir metotla öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie, öldürülmesinin 18. yıldönümünde anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 10:19:00 -
Siyonistin öldürdüğü Yahudi kızı Rachel Corrie anılıyor

 Rıza Gücer  İstanbul 

16 Mart 2003 tarihinde işgal güçlerinin Gazze’de gerçekleştirdiği yıkımlara tepki göstermesi esnasında bir İsrail buldozerinin kasıtlı olarak üzerine sürülmesi suretiyle ezilerek son derece vahşi bir metotla öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie, öldürülmesinin 18. yıldönümünde anılıyor. Rachel Corrie kendisi de Amerika’da bir Yahudi aileye mensuptu. Fakat işgal devletinin Filistin toprakları üzerinde sürdürdüğü zulüm uygulamalarına, gerçekleştirdiği yıkımlara ve insanlık dışı muamelelere vicdanı razı olmamış, zulme maruz kalanların yanında durarak yıkım yapan Siyonist işgalcilere tepki göstermişti. Buldozerin önünde eylem yapan Corrie, “zulüm bizdense ben artık bizden değilim” sözleri ile tarihe geçmiştir.


Yeni Akit Gazetesi
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