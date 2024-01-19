  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu etkisindeki CHP'de 'Alevi' krizi patlak verdi!

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları ile ilgili büyük şok Motorine zam geliyor! Satış fiyatı hesaplaması değişti!

Kırklareli'nde şok doğalgaz gelişmesi! Arazisi olanlar dikkat! Hükümet acele olarak arazilere el koyacak

Sömestr öncesi Uludağ'a turist akını! Alman turistler tatil yolculuğu için resmen Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye'nin efsane kola markası raflardaki yerini yeniden aldı! Coca Cola'ya büyük şok

İspanya'dan kötü haber: tarihinin en kötü kuraklığı yaşanıyor! Halk deniz suyu içmeye başladı! Canlı için gizli tehlike

Biten proje yok açılış var! İmamoğlu film sunar

İzmir merkezli 3 ilde son yılların en büyük operasyonu: 11 milyar liralık vurgun

Son dönemde artış gösterdi! Gribal enfeksiyon neden uzun sürüyor?

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gönderme: Kimseyi işten atmayacağız!
Dünya Siyonist zihniyet insani yardımlara engel oluyor
Dünya

Siyonist zihniyet insani yardımlara engel oluyor

Yeniakit Publisher
2024-01-19 23:34:00 -
Siyonist zihniyet insani yardımlara engel oluyor

Gazze'yi aylardır bombalayan ve insanlık suçu işleyen siyonistler şehre yapılan yardımlara bile izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardım sevkiyatlarını engellediğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, "İnsani yardım ekiplerimiz, İsrail'in, iletişim cihazları da dahil olmak üzere kritik ekipmanların ithalatına yönelik getirdiği kısıtlamaların, Gazze'nin herhangi bir yerinde güvenli ve etkili yardım operasyonlarını ciddi şekilde tehlikeye attığını bildiriyor." dedi.

BM'nin Gazze'nin kuzeyine yapacağı insani yardımların İsrail'in engellemesine takıldığını söyleyen Dujarric, "Ocak ayının ilk iki haftasında planlanan 29 teslimattan sadece yedisinin tamamen veya kısmen gerçekleştirilebileceğini" belirtti.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeterli su sağlanamadığı için Gazze'de 152 bin ishal vakası rapor ettiğini ve bu vakaların yarısından fazlasının 5 yaş altındaki çocuklarda görüldüğü bilgisini paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'deki salgın hastalıklara dikkati çeken Dujarric, "Rutin aşılama faaliyetlerinin aksaması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine yönelik ilaçların bulunmaması, hastalıkların yayılma riskini daha da artırıyor." diye konuştu.

- Rus diplomat ve Hamas temsilcisinin görüşmesine destek verdi

Dujarric, üst düzey bir Rus diplomatla Hamas temsilcisinin başkent Moskova'da yaptığı toplantıyı, "acil insani ateşkes ve rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasına yardımcı olması" düşüncesiyle desteklediklerini söyledi.

"Biz bu tartışmalara dahil değiliz, ancak farklı yerlerde diplomatik görüşmelerin sürdüğünü anlıyoruz." diyen Dujarric, görüşmelerin "Gazze ve İsrail halkı için olumlu bir sonuca yol açmasını umduklarını" kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!
İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Gündem

İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

İsraillilerin sinir uçlarıyla oynayacak hamle! Çağrısıyla çıldırtmaya yetti bu hareket... Helal olsun!
İsraillilerin sinir uçlarıyla oynayacak hamle! Çağrısıyla çıldırtmaya yetti bu hareket... Helal olsun!

Spor

İsraillilerin sinir uçlarıyla oynayacak hamle! Çağrısıyla çıldırtmaya yetti bu hareket... Helal olsun!

Katil İsrail soykırımı sürdürüyor! Can kaybı 25 bine dayandı
Katil İsrail soykırımı sürdürüyor! Can kaybı 25 bine dayandı

Gündem

Katil İsrail soykırımı sürdürüyor! Can kaybı 25 bine dayandı

'İsrail bugün ikinci Nekbe'yi gerçekleştiriyor!'
'İsrail bugün ikinci Nekbe'yi gerçekleştiriyor!'

Dünya

'İsrail bugün ikinci Nekbe'yi gerçekleştiriyor!'

ABD ve İsrail'in şeytani Gazze planı!
ABD ve İsrail'in şeytani Gazze planı!

Gündem

ABD ve İsrail'in şeytani Gazze planı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23