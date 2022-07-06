Siyonist zalimler gemi azıya aldı!

Yeni Akit/Ankara

Siyonist terör devleti İsrail, ne Birleşmiş Milletler ne de başka bir uluslar arası otoritenin kendilerine karşı çıkmaması nedeniyle artık gemi iyice azıya aldı. İsrail işgal yönetimi, El Halil kentinde Yahudi yerleşimcilere yer açmak için yıkım başlattı.

DİLEDİĞİ YERİ YAKIP YIKIYOR!

Filistin Ajansı, konuya ilişkin haberinde, “İşgal rejimine bağlı ekipler, El-Halil kent merkezindeki eski sebze pazarının bir bölümü yeni bir yerleşim üssü kurmak için yıkıyor” ifadelerine yer verdi. İşgali altındaki topraklarda yaşayan Filistinli Müslümanları insan yerine koymayan İsrail, dilediği yeri yıkıp dilediği yere istediği şekilde Yahudi yerleşimciler için konutlar inşa ediyor.