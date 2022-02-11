Siyonist zalimin zulmüne inat 50 bin Müslüman Mescidi Aksa’da namaza durdu

Yeni Akit Ankara

İşgal güçleri, her gün Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’yı Yahudi yerleşimcilerin işgaline eşlik ederken, ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal mabede girmeye çalışan Müslümanları ise engelliyor. Buna rağmen bu Cuma günü de 50 bin Müslüman Cuma namazını Mescidi Aksa’da eda etti. Filistinli Müslümanlar, işgal güçlerinin çıkardığı tüm zorluklara rağmen Cuma namazını eda etmek üzere Mescidi Aksa'ya akın etti. Yaklaşık 50 bin Müslüman Mescidi Aksa'da cuma namazı kıldı.

Çatışmalar pek çok yerde devam ediyor!

Öte yandan, Siyonist işgalcilerle baskı ve zulüm altına aldıkları Filistinliler arasında yer yer çatışmalar devam ediyor. Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deyr Gassane beldesinde Filistinli gençler ile işgal güçleri arasında çatışmalar patlak verdi. Nablus'un kuzeybatısındaki Burka beldesinde Filistinli gençler ile işgal güçleri arasında çatışmalar çıktı.