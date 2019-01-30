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Siyonist yerleşimcilerden Batı Şeria'da alçak saldırı!

Terör devleti İsrail'in yerleştirdiği Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçların üzerine ırkçı sloganlar yazdı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:13
Siyonist yerleşimcilerden Batı Şeria'da alçak saldırı!

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, sayıları bilinmeyen bir grup Yahudi yerleşimci Nablus kentinin güneyindeki Luben eş-Şarkiyye beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 3 aracın üzerine İbranice ırkçı ifadeler yazdı.

Radikal Yahudi örgüt Müslümanlara saldırıyor

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme"  isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:13
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