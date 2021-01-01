Siyonist teröristleri tek başına püskürttü!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam Batı Kudüs'te İsrail polisini protesto için toplanan bir grup aşırı sağcı Yahudi, araçla bölgeden geçen Filistinlilere saldırdı.

Aşırı sağcı İsraillilerden oluşan grup, içinde iki Filistinlinin bulunduğu araca taş, cop ve kesici aletlerle saldırdı. Saldırganlar, aracın kapısını açıp içindekileri darp etmeye çalışırken, yolculardan biri karşı koyarak araçtan indi.

Filistin kahraman kovaladı, İsrailli teröristler bakakaldı

Onlarca saldırgan, kahraman Filistinli'yi görünce bir anda geri çekildi. Hatta Filistinli genç bir İsrailli saldırganın peşine düşerek kovalarken, diğerleri korkudan bakınmakla yetindi.

Daha sonra diğer Filistinli aracı hareket ettirerek arkadaşının yanına getirdi. İsraililer'i dağıtan kahraman araca bindi ve ikisi de bölgeden uzaklaştı.

İsrailli saldırgan teröristler ise ancak Filistinli genç arabaya binince saldırıya geçecek cesareti buldu.