  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı İşte altın fiyatını frenleyen 3 neden Ekipler 7 gün 24 saat çalıştı 4 milyon kurbanlık sağlık taramasından geçti ‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı Özgür Özel son açıklamasında motorları yaktı! Hem tanımıyorum diyor hem kurultay istiyor Medyada ajanlı, kod adlı iletişim savaşı! Herkeste 3, CHP’de 13! 1 bina ile 10 milyonluk vurgun CHP Kilis İl Başkanı Umut Sapan gözaltında! Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen tepki gösterdi Kalibaf’tan Trump’a gözdağı Savaş, sonu olacak Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildiğini CHP adına açıkladı! Fondaş isim Özel’den “CHP Genel Başkanı” diye bahsederek yargıya kafa tuttu!
Dünya Siyonist teröristler ateşkesi ihlal etti! Savaş uçakları binayı vurdu
Dünya

Siyonist teröristler ateşkesi ihlal etti! Savaş uçakları binayı vurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist teröristler ateşkesi ihlal etti! Savaş uçakları binayı vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ın batısında Filistinlileri saldırı tehdidiyle göçe zorladıktan sonra bir binayı hedef alarak yerle bir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Deyr el-Belah'ın batısında yaşayan bir kişiyi arayarak saldırı tehdidiyle yaşadığı yeri terk etmesini istedi.

 

İsrail'in tehdidinin ardından hastane yakınındaki bölgeden çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

 

Bölgede yaşayan Filistinlilerin bazılarının taşıyabildikleri eşyaları yanlarına aldığı, bazılarının ise güvenli bir yer arayışıyla yaya olarak yaşadığı yerden ayrıldığı görüldü.

 

İsrail savaş uçakları, saldırı tehdidinde bulunulan evi bombalayarak yerle bir etti. Hedef alınan binanın çevresindeki yapılarda da ciddi hasar meydana geldi.

 

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve ateşkese rağmen devam eden saldırılarında 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 172 binden fazla kişi yaralandı, sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.

İsrail'in esir aldığı aktivistler için tarihi tahliye operasyonu başladı! Siyonistlerin alıkoyduğu kahramanları taşıyan THY uçakları peş peşe havalandı!
İsrail'in esir aldığı aktivistler için tarihi tahliye operasyonu başladı! Siyonistlerin alıkoyduğu kahramanları taşıyan THY uçakları peş peşe havalandı!

Gündem

İsrail'in esir aldığı aktivistler için tarihi tahliye operasyonu başladı! Siyonistlerin alıkoyduğu kahramanları taşıyan THY uçakları peş peşe havalandı!

Avrupa halkı ayakta siyonist katillere öfke büyüyor! Atina sokakları Filistin bayraklarıyla donatıldı!
Avrupa halkı ayakta siyonist katillere öfke büyüyor! Atina sokakları Filistin bayraklarıyla donatıldı!

Gündem

Avrupa halkı ayakta siyonist katillere öfke büyüyor! Atina sokakları Filistin bayraklarıyla donatıldı!

Kudurmuş siyonist Ben Gvir’in gireceği delik kalmadı! Siyonist destekçisi Fransa da Ben Gvir’e kapıları kapattı!
Kudurmuş siyonist Ben Gvir’in gireceği delik kalmadı! Siyonist destekçisi Fransa da Ben Gvir’e kapıları kapattı!

Gündem

Kudurmuş siyonist Ben Gvir’in gireceği delik kalmadı! Siyonist destekçisi Fransa da Ben Gvir’e kapıları kapattı!

Kudurmuş siyonist Ben Gvir’in gireceği delik kalmadı! Siyonist destekçisi Fransa da Ben Gvir’e kapıları kapattı!
Kudurmuş siyonist Ben Gvir’in gireceği delik kalmadı! Siyonist destekçisi Fransa da Ben Gvir’e kapıları kapattı!

Gündem

Kudurmuş siyonist Ben Gvir’in gireceği delik kalmadı! Siyonist destekçisi Fransa da Ben Gvir’e kapıları kapattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23