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Spor

Fenerbahçe'de stat ikilemi!

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Fenerbahçe'de stat ikilemi!

Aziz Yıldırım yönetimi, mevcut stadın kapasitesini 16 bin kişi ve loca sayısını 52 artıracak projeyi değerlendirirken, Maltepe’ye 80 bin kişilik yeni stat yapılması seçeneğini de gündemine aldı.

Stadyum konusunda ortaya atılan yeni bir proje sarı-lacivertli yönetim tarafından değerlendirmeye alındı. Mevcut stadın seyirci kapasitesini 16 bin, loca sayısını 52 adet artıracak proje için tüm hazırlıklarını tamamlayan Aziz Yıldırım yönetimi, diğer yandan Maltepe’ye 80 bin kişilik yeni bir stat yapılmasını tartışıyor.

Futbol takımının iç saha maçlarını oynadığı 47 bin 911 seyirci kapasiteli Chobani Stadı’nın artık ihtiyaca cevap vermemesi üzerine kapasite artırımı seçeneğini gündeme alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 9 Eylül’de bir açıklama yaparak, kapasitesyi 64 bine çıkaracak projenin tamamlandığını duyurmuştu.

50 milyon Euro’ya mal olacak proje kapsamında stada 52 adet de loca eklenmesi planlanıyordu. Tamamlanması halinde kulübe yılda 25 milyon Euro ek gelir getireceği hesaplanan proje, sarı lacivertli camiada büyük heyecanla karşılandı.

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