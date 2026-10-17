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Gündem Komşusunun evinde fenalaştı! 43 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu
Gündem

Komşusunun evinde fenalaştı! 43 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu

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Komşusunun evinde fenalaştı! 43 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu

Eskişehir’de aynı apartmanda yaşayan komşusunun evine giden 43 yaşındaki Yadigar Yılmaz, burada fenalaşarak hayatını kaybetti. Yılmaz’ın ölümünün şüpheli değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle ortaya çıkacağı bildirildi.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen şüpheli ölüm üzerine polis ve savcılık harekete geçti.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı.

KOMŞUSUNUN EVİNE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre apartmanın en üst katında yaşayan Yadigar Yılmaz (43), giriş katta oturan komşusu İ.G.’nin (56) evine gitti.

Yılmaz, burada bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

Bunun üzerine İ.G. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yadigar Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yılmaz’ın ölümünün şüpheli değerlendirilmesi üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ev sahibi İ.G. de olayla ilgili ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

İ.G.’nin polis merkezine götürülmesinin soruşturma kapsamında ifade alma işlemi olduğu belirtilirken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Yadigar Yılmaz’ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

43 yaşındaki Yılmaz’ın neden hayatını kaybettiği yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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