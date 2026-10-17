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Doktorlar şoke oldu, tıp dünyası bu vakayı konuşuyor: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı

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Doktorlar şoke oldu, tıp dünyası bu vakayı konuşuyor: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı

Hindistan'da sol üst göz kapağındaki ağrısız şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki bir çocuğun göz çukurunda, cerrahi müdahaleyle çıkarılan tam gelişmiş bir köpek dişi tespit edildi. Yapılan tomografi taramalarında ve incelemelerde durumun bir tümörden kaynaklanmadığı anlaşılırken, vaka tıp literatürüne normal bir dişin anormal yerde büyümesi anlamına gelen "ektopik diş" olarak geçti. Uzmanlar, göz çukurunun üst bölümünde bu tür bir ektopik dişe rastlanmasının dünya genelinde son derece nadir ve şoke edici bir ilk olduğunu belirtti.

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Foto - Doktorlar şoke oldu, tıp dünyası bu vakayı konuşuyor: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı

Hindistan'ın Madurai kentindeki Aravind Göz Hastanesi'ne başvuran 16 yaşındaki çocuğun sol göz çukurunda tam gelişmiş bir köpek dişi bulundu. Diş, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Çocuk, hastaneye başvurmadan yaklaşık bir ay önce sol üst göz kapağında ağrısız bir şişlik fark etti. Muayenede bölgede sert ve beyaz renkli iki çıkıntı görüldü. Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında bu çıkıntıların bir köpek dişine ait olduğu belirlendi. Dişin taç ve kök yapısının doğrudan göz çukuru kemiğinden geliştiği tespit edildi.

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Foto - Doktorlar şoke oldu, tıp dünyası bu vakayı konuşuyor: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı

Çıkarılan dişin; diş, saç ve kemik gibi farklı dokular içerebilen nadir bir tümör türü olan teratomun parçası olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine vakaya, normal bir dişin bulunması gereken yerin dışında gelişmesi anlamına gelen ektopik diş tanısı konuldu. Vakanın ortak yazarlarından Dr. Meghana Tanwar, Live Science'a yaptığı açıklamada, “Bildiğimiz kadarıyla bu, göz çukurunun üst bölümünde bildirilen ilk ve tek ektopik diş vakası” dedi.

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Foto - Doktorlar şoke oldu, tıp dünyası bu vakayı konuşuyor: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı

Ektopik dişler en sık elmacık kemiğinin arkasındaki maksiller sinüste görülüyor. Gelişimsel sorunlar veya genetik rahatsızlıklar, diş dokusunun ağız dışında da büyümesine neden olabiliyor. Çıkarılan ektopik dişler genellikle yeniden büyümüyor, ancak nadiren tekrarlayan vakalar bildiriliyor. Dr. Tanwar, çocuğun yaşamı boyunca yeniden ektopik diş geliştirmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

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