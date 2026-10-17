Doktorlar şoke oldu, tıp dünyası bu vakayı konuşuyor: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı

Hindistan'da sol üst göz kapağındaki ağrısız şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki bir çocuğun göz çukurunda, cerrahi müdahaleyle çıkarılan tam gelişmiş bir köpek dişi tespit edildi. Yapılan tomografi taramalarında ve incelemelerde durumun bir tümörden kaynaklanmadığı anlaşılırken, vaka tıp literatürüne normal bir dişin anormal yerde büyümesi anlamına gelen "ektopik diş" olarak geçti. Uzmanlar, göz çukurunun üst bölümünde bu tür bir ektopik dişe rastlanmasının dünya genelinde son derece nadir ve şoke edici bir ilk olduğunu belirtti.