Siyonist rejimin asılsız iddialara sarıldığı kirli ittifak duvara tosladı! Azerbaycan’ın dik duruşu Netanyahu’ya geri adım attırdı!

İsrail hükümetinin geçen ay onayladığı dayanaksız Ermeni soykırımını tanıma kararı, Azerbaycan'ın Başbakan Binyamin Netanyahu üzerindeki baskısı nedeniyle İsrail parlamentosu Knesset'te oylamaya sunulmadı.

Konuya hakim bir İsrailli kaynağın Haaretz'e verdiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar tarafından ilerletilen oylama süreci, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev'in İsrail Başbakanlık Ofisi ile temasa geçmesinin ardından bizzat Netanyahu tarafından durduruldu.

Gazetenin edindiği bilgiye göre, İsrail hükümeti daha sonra Azerbaycanlı yetkililere konunun Knesset gündeminden çıkarıldığını ve yaz tatili öncesindeki oylama serisine dahil edilmeyeceğini bildirdi.

Haaretz'in iddialarına yanıt veren Dışişleri Bakanı Sa'ar'ın ofisi, oylamanın Netanyahu'nun müdahalesi sonucu iptal edildiğini yalanladı ancak tasarının neden Knesset'e getirilmediğine dair alternatif bir açıklama sunmadı:

"Soykırımı tanımaya yönelik bir hükümet kararı var ve bu oybirliğiyle onaylandı. Bu karar değiştirilmeyecektir ve bu önemli, tarihi bir gerçektir."

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte.

"GİRİŞİM DURDURULDU VE FİİLEN TARİHE GÖMÜLDÜ"

Azerbaycan merkezli Haqqin gazetesi, yaklaşık 10 gün önce yayımladığı bir makalede İsrail'in Azerbaycan'ın endişelerini dikkate aldığını öne sürdü.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberde, Azerbaycan'ın tutumunun İsrailli yetkililere iletildiği belirtilerek sürecin akıbeti şu ifadelerle aktarıldı:

"Girişim durduruldu ve fiilen tarihe gömüldü. Teklifin gelecekte yeniden canlandırılmasını önlemek için de gerekli adımlar atıldı."

Geçen ay Azerbaycan hükümeti, İsrail'in söz konusu kararını resmi olarak kınamış ve kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bu adımın bölgedeki barış çabalarına zarar vereceğini vurguladı:

"Bu tanıma, 1915 olaylarını çevreleyen tarihi gerçeklerin çarpıtılması anlamına gelmektedir. Karmaşık bir tarihi mesele, sağlam bir hukuki veya akademik temel olmaksızın siyasi bir karara indirgenmiştir."

Bakanlık ayrıca, Azerbaycan'ın egemenliği ve uluslararası hukuku savunma konusundaki tutarlı pozisyonunu sürdüreceğini bildirdi.

"KUDÜS-Ü ŞERİF" VURGUSU VE SOĞUYAN İLİŞKİLER

Karar nihayetinde Knesset'te oylamaya sunulmasa da, Azerbaycan geçen hafta İsrail ile ilişkilerde olası bir soğumaya işaret edebilecek yeni bir sinyal verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı Bakü'deki sarayında ağırladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediği vurgulandı.

Açıklamanın İngilizce metninde Kudüs için geleneksel Arapça isimlendirme olan "Kudüs-ü Şerif" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Ayrıca Azerbaycan'ın UNRWA mülteci ajansı da dahil olmak üzere Filistinlilere yardım etmeye devam ettiği ve Batı Şeria'da bir lise inşa etmeyi planladığı kaydedildi.