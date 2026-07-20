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Gündem 570 uçuşta 101 bini aşkın yolcu: AJet günlük rekorunu kırdı
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570 uçuşta 101 bini aşkın yolcu: AJet günlük rekorunu kırdı

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570 uçuşta 101 bini aşkın yolcu: AJet günlük rekorunu kırdı

AJet, bir günde gerçekleştirdiği 570 uçuşta 101 bin 545 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında şirket tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir günde 100 bini aşkın yolcuya hizmet verildiğini ve yeni rekoru paylaşmak istediğini belirtti.

Sarp, dün toplam 101 bin 545 yolcuyu sevdiklerine ve hayallerine güvenle ulaştırdıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Bu rekor, gençleşen ve büyüyen filomuz, genişleyen uçuş ağımız ve artan operasyon kabiliyetimizin önemli bir göstergesi olarak bizi gururlandırdı. Zira 24 Ağustos 2025 tarihinde toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşımak, bizim kilometre taşlarımızdan biri olmuştu. Üzerinden henüz bir yıl geçmeden, günlük ortalama 570 sefer icra ettiğimiz yaz döneminde, pazar günü 100 binin üzerinde misafirimize hizmet vererek çıtayı biraz daha yükseğe taşımayı başardık. Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Her gün daha çok misafirimizin seyahat deneyimine değer katmaya, ilk günkü kararlılığımızla devam ediyoruz."

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