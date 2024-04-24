Siyonist rejim Refah'a saldırmaya devam ediyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah şehrinin es-Selam Mahallesi'nde bulunan el-Behabise ailesine ait bir eve İsrail'in bombalı saldırısı sonucu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı, enkazdaki kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İsrail saldırısında ölen ve yaralanan Filistinlilerin Yusuf en-Neccar Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Uluslararası toplumdan gelen tüm uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada "saldırı için tarih belirlendiğini" belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı ifade edilmişti.