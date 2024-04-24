  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca kabul etmemişti! Ustaosmanoğlu ailesinden İsmailağa cemaatinin yeni lideriyle ilgili kamuoyuna duyuru

The Simpsons'ın son tahmini dehşet içinde bıraktı! Akıllara hemen İran geldi

İşte Türkiye'nin rolü! Erdoğan'ın Irak ziyaretinin perde arkası

Çinlilerden beklenmedik Türkiye kararı! Herkes müjdeyi beklerken kötü haber geldi

Katranı kaynatsan da olmaz ki şeker! İşte Özgür Özel'in imrendiği Necdet Sezer dönemi

Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye tarihi uyarı: Gemileri çekmemeliyiz, çekersek bir daha geri dönemeyiz

Belediye bütçeleri konsere aktı! Fondaşlar bayram etti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le TBMM'de bir araya geldi

Dünyanın en ayyaş ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin sırası...

Milli Savunma Bakanı Güler'den F-16 ve Eurofighter açıklaması
Dünya Siyonist rejim Refah'a saldırmaya devam ediyor
Dünya

Siyonist rejim Refah'a saldırmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-04-24 02:39:00 -
Siyonist rejim Refah'a saldırmaya devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine saldırısı sonucunda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah şehrinin es-Selam Mahallesi'nde bulunan el-Behabise ailesine ait bir eve İsrail'in bombalı saldırısı sonucu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı, enkazdaki kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İsrail saldırısında ölen ve yaralanan Filistinlilerin Yusuf en-Neccar Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Uluslararası toplumdan gelen tüm uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada "saldırı için tarih belirlendiğini" belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı ifade edilmişti.

Adnan Menderes’in partisi kimlere emanet! İsrail işgaline Cemal Enginyurt kalkanı
Adnan Menderes’in partisi kimlere emanet! İsrail işgaline Cemal Enginyurt kalkanı

Gündem

Adnan Menderes’in partisi kimlere emanet! İsrail işgaline Cemal Enginyurt kalkanı

Yılın skandalı! İsrail, Filistinlileri bombalamak için WhatsApp kullanıyor!
Yılın skandalı! İsrail, Filistinlileri bombalamak için WhatsApp kullanıyor!

Gündem

Yılın skandalı! İsrail, Filistinlileri bombalamak için WhatsApp kullanıyor!

Ebu Ubeyde'den flaş açıklama! 'İsrail dünyayı buna ikna etmeye çalışıyor'
Ebu Ubeyde'den flaş açıklama! 'İsrail dünyayı buna ikna etmeye çalışıyor'

Gündem

Ebu Ubeyde'den flaş açıklama! 'İsrail dünyayı buna ikna etmeye çalışıyor'

Gazze'de öldürülen işgalci İsrail askeri sayısı açıklandı!
Gazze'de öldürülen işgalci İsrail askeri sayısı açıklandı!

Gündem

Gazze'de öldürülen işgalci İsrail askeri sayısı açıklandı!

Gazze'de hastane bahçesinde toplu mezarlar ortaya çıktı! İsrail'e kınama
Gazze'de hastane bahçesinde toplu mezarlar ortaya çıktı! İsrail'e kınama

Dünya

Gazze'de hastane bahçesinde toplu mezarlar ortaya çıktı! İsrail'e kınama

New York'ta İsrail protestosuna polis müdahalesi!
New York'ta İsrail protestosuna polis müdahalesi!

Dünya

New York'ta İsrail protestosuna polis müdahalesi!

ABD'den İsrail açıklaması: Endişeliyiz
ABD'den İsrail açıklaması: Endişeliyiz

Dünya

ABD'den İsrail açıklaması: Endişeliyiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23