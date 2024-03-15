İşgalci siyonist rejimin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehid olan Filistinlilerin sayısının 31 bin 490'a yükseldiği belirtildi.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliam ve soykırımına hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarla devam ediyor.

Halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açan siyonist rejim, Gazze'ye yönelik saldırılarını 161 gündür aralıksız sürdürüyor.

Siyonist rejim, Ramazanın ilk 5 gününde 388 Filistinliyi şehid etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonist rejimin saldırılarında şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuk 31 bin 490 kişinin şehid olduğunu duyurdu.

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Yaralıların sayısının ise 73 bin 439'a çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğunu, işgalcilerin ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediğini belirtti. (İLKHA)