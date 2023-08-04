Siyonist rejim, Batı Şeria'da Filistinli bir genci daha şehit etti
Siyonist işgal rejimi unsurları, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerm kentine düzenledikleri baskında Filistinli bir genci katletti.
Siyonist işgal rejimi unsurları, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerm kentine düzenledikleri baskında Filistinli bir genci katletti.
Siyonist işgal rejimi unsurları, Tulkerm'deki kampa düzenledikleri baskın sırasında ateş açmaları sonucu 18 yaşındaki genç Mahmud Ebu Sean'ın başından yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Ebu Sean'ın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
(İLKHA)
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