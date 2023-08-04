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Dünya Siyonist rejim, Batı Şeria'da Filistinli bir genci daha şehit etti
Dünya

Siyonist rejim, Batı Şeria'da Filistinli bir genci daha şehit etti

Yeniakit Publisher
2023-08-04 11:10:00 -
Siyonist rejim, Batı Şeria'da Filistinli bir genci daha şehit etti

Siyonist işgal rejimi unsurları, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerm kentine düzenledikleri baskında Filistinli bir genci katletti.

Siyonist işgal rejimi unsurları, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerm kentine düzenledikleri baskında Filistinli bir genci katletti.

Siyonist işgal rejimi unsurları, Tulkerm'deki kampa düzenledikleri baskın sırasında ateş açmaları sonucu 18 yaşındaki genç Mahmud Ebu Sean'ın başından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Ebu Sean'ın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(İLKHA)
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Yorumlar

BEKİR KALINSAZLIOĞLU

KAHROLSUN israil !!!! KAHROLSUN siyonizm !!! KAHROLSUN abd !!!!

Osmanlı Torunları

Yüce mevlam Kafir kefere firevun ABD AB ve İngiliz Ermeni kafirlerini keferelerini Firavunlarını Terörlerini Tez Vakitde ya kahhar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Soksun yüce mevlam Amin Amin
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