  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altın için öyle bir rakam verdi ki kuyumcular önünde metrelerce kuyruklar olacak! Yok böyle tahmin

O ilimizden çıkan yangın... İlçedeki herkesi korku sardı: Resmen ormanlık alan zarar gördü!

Bir ilçeyi 82. il olma heyecanı sardı! Halk resmen ayağa kalktı, heyecandan yerinde duramıyorlar

Brent petrol ne kadar? Gabar'dan gelen petrol müjdesi sonrası: Benzin ve motorinde indirim var mı?

Vergi varlıkları ilgili Türkiye kararı! Dikkat: Türkiye'den yetkililer üstüne uyardı! O sıcak gelişme haberi

'O ilimizden petrol fışkırdı' haberini her an alabiliriz! Türkiye'den müthiş hamle

Aytun'un aklı yeni başına geldi

10 yılda 11 milyar sterlinlik flaş açıklama: büyük pay yapmak istiyorlar! Yeni şirket, harekete geçtiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti

Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması
Dünya Siyonist rejim, Almanya'ya silah satmak istiyor!
Dünya

Siyonist rejim, Almanya'ya silah satmak istiyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 13:46:00 -
Siyonist rejim, Almanya'ya silah satmak istiyor!

Siyonist rejimden yapılan açıklamada, Almanya’nın, işgal rejiminden "Arrow 3" hava ve füze savunma sistemi alacağı iddia edildi.

Siyonist rejimden yapılan açıklamada, Almanya’nın, işgal rejiminden "Arrow 3" hava ve füze savunma sistemi alacağı iddia edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı ile Federal Meclis Bütçe ve Savunma Komitelerinin, ABD ortak yapımı “Arrow 3” hava ve füze savunma sistemini satın almak için gerekli adımları başlatma taahhüdünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Siyonist işgal rejiminin, satın alma sözleşmesini sonuçlandırmak için Alman mevkidaşlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23