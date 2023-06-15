Siyonist rejim, Almanya'ya silah satmak istiyor!
Siyonist rejimden yapılan açıklamada, Almanya’nın, işgal rejiminden "Arrow 3" hava ve füze savunma sistemi alacağı iddia edildi.
Siyonist rejimden yapılan açıklamada, Almanya’nın, işgal rejiminden "Arrow 3" hava ve füze savunma sistemi alacağı iddia edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı ile Federal Meclis Bütçe ve Savunma Komitelerinin, ABD ortak yapımı “Arrow 3” hava ve füze savunma sistemini satın almak için gerekli adımları başlatma taahhüdünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
Siyonist işgal rejiminin, satın alma sözleşmesini sonuçlandırmak için Alman mevkidaşlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.