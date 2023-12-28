Siyonist, organ kaçakçılığından yargılanmalı

İnsanlık düşmanı Siyonist İsrail, 7 Ekim’den beri Gazze’ye ölüm yağdırırken, yapılan işkenceler ve zulümlere organ hırsızlığı da eklendi.

Hamas’ın İsrail’den teslim alınan şehit naaşlarının organlarının çalındığına ilişkin açıklaması kan dondurdu. Hamas açıklamasında, “Siyonist düşmanın, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinden alıp, bugün çürümüş ve tanınması zor 80’e yakın Filistinli şehidin naaşlarını Refah’a teslim etmesi, bu düşmanın ne yapacağı konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Ahlak ve değerlerden yoksun olan şahsın bu bedenlere müdahale ettiği, şehitlerin organlarını çaldığı birçok vakada ortaya çıktı. Düşmanın yaptığı, ancak bir savaş suçu, iğrenç bir suç, ölülerin kutsallığını ve haysiyetini açıkça ihlal etmektir. Şehitlerimizin bedenlerine yapılan saldırı, mezarlarının açılması, işgal rejiminin barbarlığını ve ahlaksızlığını da teyit etmektedir” denildi.

İsrail kendini bitirdi

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan hukukçular, 7 Ekim’den bu yana savaş suçu işleyerek 21 bin sivil Filistinliği katleden İsrail’in binlerce avukat tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayet edildiğini hatırlatarak, Siyonist vampirlerin son belgelenen organ hırsızlığından da ceza alacağına dikkati çekti.

Akit’e konuşan avukat Cüneyt Toraman, İsrail’in bilinen bütün insani değerleri ayaklar altına alarak Gazze’de soykırıma devam ettiğini hatırlatarak, “Şimdi de organ hırsızlığı yaptıkları açıklandı. Bu organ hırsızlıklarının birer birer tespit edilip raporlanması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne organ hırsızlığından ayrıca dava açılması gerekir. Yahudi işgalcilerin Filistinlilerin zeytin bahçelerindeki zeytinleri çaldıkları da biliniyor. Nazi Almanyası’ndan zulüm gördükleri de yalan. Hitler’in Yahudi olduğu tarihi belgelerle sabit. Bu da bir aldatmacaydı. İsrail insanlık dışı işkencelerle dünyada kendi kendisini bitirdi. Nazi Almanyası’nı solladılar. Allah bir önce sona erdirsin bunların zulmünü. En büyük duamız bu” dedi.

Avukat Tamer Mahmutoğlu da, insanlık tarihinde İsrail’in yaptığı gibi bir mezalime az rastlandığına dikkat çektiği açıklamasında, “Şimdi de soykırım suçuna organ kaçakçılığı suçunu da eklediler. Tam bir suç makinesine dönüşen İsrail, bu zulmüne dur diyebilecek güçlü bir direnişle de karşılaşmadığından zulmünü daha artırmaya başlamıştır. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz; insanlığa büyük acılar yaşatan veya yaşatacak fiillerin cezasız kalmaması için kurulmuş olan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin artık vakit kaybetmeksizin İsrail terörü hakkında harekete geçmesi gerekmektedir. Yoksa bundan sonra dünyada hiçbir milletin hukuki güvenliği kalmayacaktır” tepkisini gösterdi.