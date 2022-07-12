Siyonist ordu rezil oldu: 'İsrail'in Demir Kubbe sistemi Rus füzelerine karşı işlevsiz'
Ukrayna Savunma Bakanı, ülkesinin kendi hava savunma sistemlerini üretmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, İsrail yapımı hava savunma sistemi Demir Kubbe hakkında bir dizi açıklamada bulundu.
Yahoo News'in haberine göre Reznikov, söz konusu hava savunma sisteminin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayacağına dikkat çekti.
Forbes Zirvesi'nde konuşan Reznikov, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu ziyaretinde yetkililerden Demir Kubbe hakkında bilgi elde ettiğini söyledi.
Reznikov zirvede yaptığı konuşma sırasında "Sistemin iyi bir koruma sağladığı konusunda şüphe yok." dedi.
Öte yandan Demir Kubbe'nin kabiliyetlerinin bilinmesine rağmen %100 koruma sağlamadığına işaret eden Ukrayna Savunma Bakanı, esasında hava savunma sisteminin ağır, alçak irtifa, minimal düzeyde etkiye sahip olan füzelere karşı (koruma amaçlı) üretildiğini ifade etti.
Reznikov, Demir Kubbe'nin Rusya'nın sahip olduğu seyir ve balistik füzelere karşı etkisiz olacağını söyledi.
Öte yandan Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, kısa bir süre önce Kiev'in İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi temin etmek istediğini söylemişti.