Siyonist Netflix'ten bir skandal daha: Bölünmüş Türkiye haritası!

yeniakit.com.tr

Yayınladığı ahlaksız dizi ve filmlerde Türkiye'yi hedef alan içerikler yayınlayan Netflix, yeni bir alçaklığa daha imza attı.

Sözde 'Kürdistan haritası'nı gösterdiler!

Platformda bu ay başında yayınlamaya başlayan Mısırlı bir Yahudi olan ve terör devleti İsrail’e bilgi sızdırdığı tespit edilince 1965’te Şam’da idam edilen Mossad ajanı Eli Kohen'in hikayesinin anlatıldığı "The SPY" adlı mini dizinin 4.bölümünün bir sahnesinde 'bölünmüş Türkiye haritası' gösterildi.

Yayınlanan haritada terör örgütü PKK’nın kullandığı sözde 'Kürdistan sınırları' olarak belirtilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Suriye’nin kuzeyi ayrı bir "devlet" olarak lanse edildi. Aynı dizide ‘Lübnan Limanı’ denilerek de İstanbul’dan bir görüntü yansıtıldı.

Terör örgütüne medya desteği sağlıyor!

Sermayesinin Yahudi kaynaklı olduğunu ispat edercesine böylesine bir skandala imza atan Netflix, dizi ve filmlerin arasına sıkıştırdığı Türkiye karşıtı çalışmalarla terör örgütü PKK ve İsrail’in Türkiye’yi bölme çalışmasına yaptığı algı operasyonuyla medya desteği sağlıyor.

Sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki toplayan Netflix, daha önce bir çizgi dizide yaptığı LGBTİ propagandası ile tepkilerin odağı haline gelmişti. Duyarlı vatandaşlar terör örgütlerine aleni olarak medya desteği sağlayan "Netflix" türü internet platformlarının "terör propagandası" yapmasına izin verilmemesini istiyor.

Eli Kohen kimdir?

Mısırlı bir Yahudi olan Cohen, 1960'lı yılların başında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad adına çalışmaya başladı ve Suriye'de çok önemli istihbarat çalışmaları yaptı. Daha sonra Suriye tarafından yakalanan Cohen, 1965 yılında Şam’da idam edildi.