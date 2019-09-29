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Siyonist Netflix'ten bir skandal daha: Bölünmüş Türkiye haritası!

Yayınladığı dizi ve film içerikleriyle Türkiye’ye karşı yürütülen küresel linç kampanyasına medya desteği sağlayarak algı operasyonları çeken Netflix, büyük bir alçaklıkla daha gündeme geldi. Platformda yayınlanan Mossad ajanı Eli Kohen’in hayatının anlatıldığı ‘the SPY’ adlı dizide 'bölünmüş Türkiye haritası' gösterildi.

29 Eylül 2019 Pazar 12:27

 yeniakit.com.tr 

Yayınladığı ahlaksız dizi ve filmlerde Türkiye'yi hedef alan içerikler yayınlayan Netflix, yeni bir alçaklığa daha imza attı.

Sözde 'Kürdistan haritası'nı gösterdiler!

Platformda bu ay başında yayınlamaya başlayan Mısırlı bir Yahudi olan ve terör devleti İsrail’e bilgi sızdırdığı tespit edilince 1965’te Şam’da idam edilen Mossad ajanı Eli Kohen'in hikayesinin anlatıldığı "The SPY" adlı mini dizinin 4.bölümünün bir sahnesinde 'bölünmüş Türkiye haritası' gösterildi.

Yayınlanan haritada terör örgütü PKK’nın kullandığı sözde 'Kürdistan sınırları' olarak belirtilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Suriye’nin kuzeyi ayrı bir "devlet" olarak lanse edildi. Aynı dizide ‘Lübnan Limanı’ denilerek de İstanbul’dan bir görüntü yansıtıldı.

Terör örgütüne medya desteği sağlıyor!

Sermayesinin Yahudi kaynaklı olduğunu ispat edercesine böylesine bir skandala imza atan Netflix, dizi ve filmlerin arasına sıkıştırdığı Türkiye karşıtı çalışmalarla terör örgütü PKK ve İsrail’in Türkiye’yi bölme çalışmasına yaptığı algı operasyonuyla medya desteği sağlıyor. 

Sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki toplayan Netflix, daha önce bir çizgi dizide yaptığı LGBTİ propagandası ile tepkilerin odağı haline gelmişti. Duyarlı vatandaşlar terör örgütlerine aleni olarak medya desteği sağlayan "Netflix" türü internet platformlarının "terör propagandası" yapmasına izin verilmemesini istiyor.

Eli Kohen kimdir?

Mısırlı bir Yahudi olan Cohen, 1960'lı yılların başında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad adına çalışmaya başladı ve Suriye'de çok önemli istihbarat çalışmaları yaptı. Daha sonra Suriye tarafından yakalanan Cohen, 1965 yılında Şam’da idam edildi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:27
  1. İstanbul
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  6. Netflix

YORUM YAZ

  • davincidavinci29 dk önce
    bu bölünmüş türkiye haritası değil ki.ERMENİSTAN HARİTASI .önce kürtleri kullanarak bu haritayla kandırarak türkiyeyi bölecekler.sonra bu haritanın yarısını ermenilere verecekler.kürtlerin gözleri yuvalarından fırlayacakta çok geç olacak.iran ermenistan suriye ırak derken kendilerine vadedilen coğrafyada boğulup gidecekler açlık ve sefaletten.açlıkları ve sefaletleri yüzyılları bulacak.her kürt türktür.her kürtte türktür.yüzyıllar sonunda türkün söyleniş şekli değişmiş kürt şeklini almıştır.yaşadıkları coğrafya dillerini değiştirmiştir.boş yere kan döküyorsunuz.büyük ermenistan haritası bu.ağrıyı başkent yapacaklar.bunun için kardeş kanı döküyorsunuz hainler.
  • Rasim DUMANRasim DUMAN31 dk önce
    Devletimizin bu alçaklara tatbik edebileceği bir müeyyide yok mu ? Bu fitne kuruluşunun yayın lisansı iptal edilsin gitsin yahu !
  • AbdullahAbdullah43 dk önce
    Sana ne lan, siyasi kavun. Ulan 1 tane daha üyelik alacağım şimdi sırf sana inat.
  • Siyasi kavun Siyasi kavun 46 dk önce
    Allah rızası için şu platformlara para vermeyin. Allah rızası için kardeşler. Ne oldu bu müslümanlara nedir bu dünya sevgisi. Allahım biz ne zaman kendimize geleceğiz.

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