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Siyonist İsrail'in gözaltı terörü bitmiyor!Dün 23 bugün 16 Filistinli...

Terör devleti Siyonist İsrail, keyfi şekilde sürdürdüğü gözaltıları, yine keyfi sürelerle uygulamaya devam ediyor. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Siyonistler, dün de 23 Filistinliyi gözaltına almıştı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:33
Siyonist İsrail'in gözaltı terörü bitmiyor!Dün 23 bugün 16 Filistinli...

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

AA'nın verdiği bilgilere göre, dün de 23 Filistinli gece yarısı baskınıyla tutuklanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

220'si çocuk 5 binden fazla Filistinli tutuklandı

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:33
  1. Terör Devleti İsrail
  2. İsrail
  3. Gözaltı terörü
  4. Filistin
  5. Filistin direnişi
  6. Batı Şeria
  7. Kudüs
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