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Gündem Siyonist İsrail'i savunan Kohen'e Kadıoğlu'ndan tepki!
Gündem

Siyonist İsrail'i savunan Kohen'e Kadıoğlu'ndan tepki!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 23:59:00 - 2024-05-31 00:28:34
Siyonist İsrail'i savunan Kohen'e Kadıoğlu'ndan tepki!

Yazar Azra Kohen'in Filistinli anne ve babalar için kullandığı skandal ifadelere İFAM'dan sert tepki geldi.

İFAM bünyesinde faaliyet gösteren Abdullah Kadıoğlu Hoca, İsrail'i savunmanın terör örgütü propagandası sayılması gerektiğini vurguladı.

"Adil bir dünya olsaydı İsrail’i savunmak terör örgütü propagandası kabul edilirdi." diyen Kadıoğlu Hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Netenyahu ve şürekası terör örgütünün elebaşları olarak kırmızı bültenle aranırlardı. İsrail bugün devlet olarak itibar görse de bu olacak. İsrail mutlak ve muhakkak mağlup olacak."

Kohen ne demişti?

Kohen, siyonist İsrail'in Refah'taki çadırkente yönelik dehşete düşüren saldırısını değerlendirdi.
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Filistinli anne ve babaları hedef alan Azra Kohen, "Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Defalarca. Bir daha söyleyeyim: Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas bağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek kişilikte olan herkesin yok olmasını diliyorum!” dedi.

İsrail'in saldırılarını "ama önceden haber veriyorlar" ifadesiyle kendince meşrulaştırmaya çalışıp, Filistinli anne ve babaları çocuklarını öldürmekle suçlayan Kohen'e tepki yağdı.

Azra Kohen için Oda TV'den skandal savunma! "Kendi değil kocası yahudi"
Azra Kohen için Oda TV'den skandal savunma! "Kendi değil kocası yahudi"

Gündem

Azra Kohen için Oda TV'den skandal savunma! "Kendi değil kocası yahudi"

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