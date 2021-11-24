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Dünya Siyonist İsrail’den Türkiye’ye küstah çağrı
Dünya

Siyonist İsrail’den Türkiye’ye küstah çağrı

Siyonist İsrail, direniş hareketi Hamas’ı “şeytanlaştırmak” için diplomatik faaliyetlerini hızlandırdı. İşgal devletinin Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'den Hamas ofislerini kapatmasını isteyerek küstah bir talepte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 21:30:00 -
Siyonist İsrail’den Türkiye’ye küstah çağrı

Münübe Yılmaz

Siyonist İsrail, direniş hareketi Hamas’ı “şeytanlaştırmak” için diplomatik faaliyetlerini hızlandırdı. İşgal devletinin Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'den Hamas ofislerini kapatmasını isteyerek küstah bir talepte bulundu. Batı Şeria’da çökertilen ve saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen 50 kişilik bir Hamas hücresinin İstanbul’dan yönlendirildiğini iddia eden Lapid, “Topraklarınızdaki Hamas ofislerini kapatın” çağrısı yaparak içişlerimize kirli burnunu soktu. 

Tüm dünya, İngiltere’nin yaptığı gibi yapmalıymış

İsrail’in “terör devleti” olduğu gerçeğini gizleyip topraklarını savunan Hamas’ı “terör örgütü” olarak nitelendirme aymazlığında da bulunan Lapid, “Hamas terörüne karşı harekete geçmek sadece bizim değil, bütün uluslararası toplumun görevidir. İsraillilere karşı olan ve suç teşkil eden terör faaliyetlerini her yerde ve koşulda engellemeliyiz. Tüm dünya, İngiltere’nin yaptığı gibi yapmalı ve Hamas’ı yasadışı ilan etmeli. Hamas'ın sadece askeri kanadı değil, tamamı terör örgütü olarak tanınmalı” diyerek ülkelere akıl verdi.

Bilindiği gibi, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, geçen cuma günü yaptığı açıklamada, “antisemitizmle mücadeleye yardımcı olacağını” iddia ederek Hamas’ı “yasadışı” ilan etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

 

 

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