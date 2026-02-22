Siyonist İsrail’den Gazze’de su zulmü: Çocuklar bir yudum su için kilometrelerce yürüyor!

Zeytun Mahallesi’nde çile bitmiyor

Gazze kent merkezinin doğusunda bulunan Zeytun Mahallesi’nde, yıkılan evlerinin enkazı üzerinde derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışan 2,3 milyon Filistinli, altyapının felç edilmesi nedeniyle en temel ihtiyaç olan suya bile erişemiyor. Siyonist kuşatma altındaki mahallede musluklardan tek damla su akmıyor.

İftar suyuna erişmek mucize oldu

Bölgedeki vahşeti aktaran El-Cezire Muhabiri Nur Halid, kamplardaki yürek yakan tabloyu gözler önüne serdi. Habere göre; küçücük çocuklar, akşam iftarda bir yudum temiz su içebilmek için ellerinde bidonlarla kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Ramazan ayında bile çocukları su kuyruklarında ölüme terk eden işgalci zihniyet, insanlık onurunu ayaklar altına alıyor.

Gazze enkaz altında can çekişiyor

İsrail saldırıları sonucu harabeye dönen Gazze’de siviller; ağır hasarlı binalarda ve kamu kurumlarında barınmaya çalışırken, uluslararası toplumun bu zulme sessiz kalması tepki çekiyor. Kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşam savaşı veren Gazzeliler, İslam dünyasından acil yardım bekliyor.