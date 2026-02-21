Kılavuzu ateist Karl Marx olandan ne beklenir ki! Erkan Baş’tan okulda ramazan rahatsızlığı
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, her fırsatta milletin değerlerine saldıran malum zihniyetin son örneğini sergileyerek okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef tahtasına koydu. Sözcü TV ekranlarında boy gösteren Baş, aslı astarı olmayan iddialarla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik nefret dolu ifadeler kullandı.
TİP lideri Erkan Baş laiklik maskesiyle okullardaki yeni uygulanan ramazan etkinliklerini yanlış bilgilerle çarpıtarak hedef aldı. Okullarda Cadılar Bayramı gibi bu toprakların kültüründe ve ahlakında olmayan faaliyetler olduğu zaman ses çıkarmayan sözde aydın, ilerici kesim okullarda ramazan ruhunun yaşatılmasına isyan ederek laiklik bahanesiyle saldırı dilini kullanmaya devam ediyor.
Sözcü TV ekranlarında konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.
Baş yapılan etkinlikleri çarpıtarak açıkça nefret saçtığı sözlerinde "Çocuğun oruç tutup tutmadığını, namaz kılıp kılmadığını kayıt altına almak kimin hakkı? Allah mısın kardeşim?" ifadelerini kullandı.