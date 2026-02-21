  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaza çeşitlerine yenisi eklendi İETT otobüsleri durakta bile duramadı Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar! Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, “Öldürürüm” diye tehditler savurdu Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler! Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı! LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Bu rapor bir mihenk taşıdır! Milletin değerlerine ‘Gürses’li saldırı: İlahilere "Mezdeke" benzetmesi! Maarif’in Kalbinde Ramazan temalı etkinlik, seküler yobazların kimyasını bozdu! İslam’ın karşısında ihanetin safındalar
Gündem Kılavuzu ateist Karl Marx olandan ne beklenir ki! Erkan Baş’tan okulda ramazan rahatsızlığı
Gündem

Kılavuzu ateist Karl Marx olandan ne beklenir ki! Erkan Baş’tan okulda ramazan rahatsızlığı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, her fırsatta milletin değerlerine saldıran malum zihniyetin son örneğini sergileyerek okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef tahtasına koydu. Sözcü TV ekranlarında boy gösteren Baş, aslı astarı olmayan iddialarla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik nefret dolu ifadeler kullandı.

TİP lideri Erkan Baş laiklik maskesiyle okullardaki yeni uygulanan ramazan etkinliklerini yanlış bilgilerle çarpıtarak hedef aldı. Okullarda Cadılar Bayramı gibi bu toprakların kültüründe ve ahlakında olmayan faaliyetler olduğu zaman ses çıkarmayan sözde aydın, ilerici kesim okullarda ramazan ruhunun yaşatılmasına isyan ederek laiklik bahanesiyle saldırı dilini kullanmaya devam ediyor.

Sözcü TV ekranlarında konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Baş yapılan etkinlikleri çarpıtarak açıkça nefret saçtığı sözlerinde "Çocuğun oruç tutup tutmadığını, namaz kılıp kılmadığını kayıt altına almak kimin hakkı? Allah mısın kardeşim?" ifadelerini kullandı.

 

Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak"
Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak"

Eğitim

Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak"

Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl

Gündem

Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Sen kimsin looo saçma sapan konuşma siz çocuğu anıtkabire götürürken bizler bir şey diyormuyuz sende karışma çocuklarımıza tabiki dinini öğrenecek senin gibi ne idüğü belli olmayan komunistmi olsun niye muhalefete hazırız diyorsun sen bir niye tek başına seçime girmiyorsun yemiyor desene

Osman Genç

Avrupada ve dünyada nasıl ki yaudilerin aleyhinde konuşamıyorsan Türkiye'de de İslam hakkında kötü konuşanı temizleyeceksin kardeşim. Hükümetin yaptığına kimse karşı çıkamayacak. Bu resmen başkaldırıdır.Başını kaldıranın başını ezeceksin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23