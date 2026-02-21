Kimisi sadece heykel gibi durur kimisi çalışır! Erdoğan’dan Boğaziçi’ne yeni mühür

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteyi ziyareti sırasında paylaştığı yatırım projelerine ilişkin, "Geçtiğimiz yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan kütüphanemiz, yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeliyle yeniden inşa edilecektir. Eski kütüphanenin bulunduğu alanda yükselecek yeni bina, 3 bin kullanıcı ve 1,5 milyon kitap kapasitesine sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İnci, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat Cuma günü üniversiteye teşrifleri vesilesiyle gerçekleştirilen yurt açılışları ve kamuoyuyla paylaşılan yeni yatırım projelerinin üniversiteleri açısından tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle toplam 916 kişi kapasiteli 2 öğrenci yurdunun resmi açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran İnci, "Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfımızın (BUVAKIF) inisiyatifiyle yapılan 210 kişi kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu ile İstanbul Valiliği (İPKB) desteğiyle Kuzey Kampüsü'müzde yapılan 706 kişi kapasiteli Kız Öğrenci Yurdumuz üniversitemize hayırlı olsun. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda depreme dayanıksız 2 yurdumuzu can güvenliğini sağlamak amacıyla yıkmıştık. Geçtiğimiz yıl KYK'den üniversitemize devredilen 450 kişilik Anadolu Hisarı Yurdu ile yeni inşa edilen bu iki yurdumuz sayesinde barınma ihtiyacına yönelik tarihi bir dönüşümü hayata geçirmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz." bilgisini verdi.

Barınma altyapısına ilişkin diğer önemli adımın yapımı devam eden 220 kişi kapasiteli yeni kız öğrenci yurdu olduğuna dikkati çeken İnci, şöyle devam etti:

"Yine BUVAKIF öncülüğünde bu yeni yurtla birlikte toplam yatak kapasitemiz tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacak ve üstelik bu artış depreme dayanıklı modern yapılarda sağlanmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversitemizi ziyaretleri sırasında paylaştıkları iki önemli yatırım müjdesi hakkında da sizleri bilgilendirmek isterim. Geçtiğimiz yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan kütüphanemiz, yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeliyle yeniden inşa edilecektir. Eski kütüphanenin bulunduğu alanda yükselecek yeni bina, 3 bin kullanıcı ve 1,5 milyon kitap kapasitesine sahip olacak. Bu yeni yapının, konferans salonları, çalışma alanları ve sosyal donatılarıyla çağdaş bir araştırma ve öğrenme merkezi olması hedeflenmektedir. Projesi tamamlanmak üzere olan kütüphanemizin en kısa zamanda mensuplarımızın hizmetine sunulması hedeflenmektedir."

Rektör İnci, 3 milyar lira yatırımla üniversitelerine tam teşekküllü, modern bir laboratuvar kompleksi kazandırılacağını, planlama süreci başlayan bu yatırımın etaplı biçimde hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü vurgulayarak, bu kritik yatırımın akademik üretim kapasitesini artıracağını, öğrenci deneyimini zenginleştireceğini, araştırma üniversitesi olma vizyonlarına önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle üniversiteye 1000 kişilik modern bir konferans salonu kazandırılacağına işaret eden İnci, şunları kaydetti:

"Uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede tasarlanan salon, ileri teknik altyapısı ve çok amaçlı kullanım imkanıyla üniversitemizin akademik ve kültürel etkinlik kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Toplam bütçesi 8 milyar lirayı aşan bu yatırımlar, üniversitemizin eğitim, araştırma ve öğrenci yaşamı altyapısını bütüncül biçimde güçlendirecek, Boğaziçi Üniversitesini geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacaktır. Bu projelerin hayata geçirilmesinde gösterdikleri destek ve irade için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bu yatırımların üniversitemize, öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."