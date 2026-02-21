Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu!

Başkan Özlü de bir süre bekledikten sonra, sosyal sorumluluk projesi konusunu üstüne alınmayan sanayicilere tek tek sosyal medyadan çağrı yapmaya başladı.

YILLIK 2 MİLYON TON ÇİMENTO ÜRETEN İŞ İNSANINA İSİM VEREREK ÇAĞRI

Düzce Belediye Başkanı Özlü, “Bundan birkaç ay önce, Düzce’de üretim yapan ve Düzce’den kazanan –özellikle İstanbul kökenli– tüccar ve sanayicileri, Düzce’de sosyal sorumluluk projeleri yapmaya davet etmiştim.

Ne yazık ki hiçbiri üstüne alınmadı ve bugüne kadar hiçbirinden ses seda çıkmadı. Bu defa çağrımı isim ve adres vererek yenilemek istiyorum. İlk olarak çağrım Marmara Çimento Fabrikası’nadır. Yıllık yaklaşık 2 milyon ton çimento üreten ve satan bu şirketin Düzce’de ne bir okulu, ne bir kütüphanesi, ne de bir kreşi bulunmaktadır. Yıllık kazancınızın % 2,5’unu Düzce’ye sosyal sorumluluk projelerine ayırın, Sayın Hüseyin Gündoğdu. Sizden bir açıklama ve olumlu bir cevap bekliyorum” diye yazarak elini taşın altına koyması konusunda hatırlatmada bulundu.