  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı! LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Bu rapor bir mihenk taşıdır! Milletin değerlerine ‘Gürses’li saldırı: İlahilere "Mezdeke" benzetmesi! Maarif’in Kalbinde Ramazan temalı etkinlik, seküler yobazların kimyasını bozdu! İslam’ın karşısında ihanetin safındalar Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun İran’ı yıkıp bölgeyi karıştırmak istiyorlar! İsrail'in sinsi planı Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha İngiltere o savaşta ABD'nin yanında durmayı reddetti!
Gündem Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu!
Gündem

Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu!

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bir süre önce özellikle İstanbul kökenli sanayicileri şehirde sosyal sorumluluk projeleri yapmaya davet etmiş, ancak kimse üstüne alınmamıştı.

Başkan Özlü de bir süre bekledikten sonra, sosyal sorumluluk projesi konusunu üstüne alınmayan sanayicilere tek tek sosyal medyadan çağrı yapmaya başladı.

YILLIK 2 MİLYON TON ÇİMENTO ÜRETEN İŞ İNSANINA İSİM VEREREK ÇAĞRI

Düzce Belediye Başkanı Özlü, “Bundan birkaç ay önce, Düzce’de üretim yapan ve Düzce’den kazanan –özellikle İstanbul kökenli– tüccar ve sanayicileri, Düzce’de sosyal sorumluluk projeleri yapmaya davet etmiştim.

Ne yazık ki hiçbiri üstüne alınmadı ve bugüne kadar hiçbirinden ses seda çıkmadı. Bu defa çağrımı isim ve adres vererek yenilemek istiyorum. İlk olarak çağrım Marmara Çimento Fabrikası’nadır. Yıllık yaklaşık 2 milyon ton çimento üreten ve satan bu şirketin Düzce’de ne bir okulu, ne bir kütüphanesi, ne de bir kreşi bulunmaktadır. Yıllık kazancınızın % 2,5’unu Düzce’ye sosyal sorumluluk projelerine ayırın, Sayın Hüseyin Gündoğdu. Sizden bir açıklama ve olumlu bir cevap bekliyorum” diye yazarak elini taşın altına koyması konusunda hatırlatmada bulundu.

Zabıtadan bayrak sevgisine destek Düzce zabıtası okullarda Türk bayrağı dağıttı
Zabıtadan bayrak sevgisine destek Düzce zabıtası okullarda Türk bayrağı dağıttı

Aktüel

Zabıtadan bayrak sevgisine destek Düzce zabıtası okullarda Türk bayrağı dağıttı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23