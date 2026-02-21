  • İSTANBUL
Manyas Gölü'nde korkunç olay
Gündem

Manyas Gölü'nde korkunç olay

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Manyas Gölü'nde korkunç olay

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan Manyas Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Kuşcenneti Mahallesi'ndeki ikametinden balık tutmak için traktörü ile ayrılan Ali E'nin (64) eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Manyas Gölü'ne düşen bir traktör olduğu ihbarını alan jandarma ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

 

İncelemelerde, göl içindeki traktöre yakın kısımda Ali E'nin cesedi bulundu.

İncelemelerin ardından sudan çıkarılan Ali E'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.

