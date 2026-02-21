  • İSTANBUL
Dünya Avrupa’da ‘haçlı’ zihniyeti hortladı: O ülkede burka ve peçeye yasak getirildi
Avrupa’da ‘haçlı’ zihniyeti hortladı: O ülkede burka ve peçeye yasak getirildi

Batı’nın sözde "özgürlük" maskesi bir kez daha düştü. İspanya’da aşırı sağcı Vox partisinin başını çektiği İslamofobik koro, bazı belediyelerde burka ve peçeyi yasaklayarak Müslüman kadınların inançlarına savaş açtı. Güvenlik bahanesinin arkasına sığınan sağ ittifak, kutsal değerlerimizi hedef alan yasak zincirine her gün yeni bir halka ekliyor.

İspanya’da, Müslümanlara yönelik tahammülsüzlük "yasakçı" bir boyuta evrildi. Aşırı sağcı Vox partisinin zehirli fikirlerine destek veren Halk Partisi (PP), Burgos başta olmak üzere birçok belediyede burka ve peçeyi yasaklayan önergeleri meclisten geçirdi

İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin girişimleriyle bazı belediyelerde burka giyilmesi ve peçe takılmasına yasak getirildi.

İspanya'nın ortasında kalan önemli şehirlerden Burgos'da azınlıkla belediyeyi yöneten sağ görüşlü Halk Partisi (PP), Vox'un sunduğu kadınlarda burka giyilmesi ve peçe takılmasını yasaklayan önergeyi destekledi.

Belediye Meclisinde kabul edilen önergeye, İspanya'da merkezi hükümette iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) karşı oy kullandı.

PSOE'nin belediye meclis üyesi Estrella Paredes, önerinin "nefret, İslamofobi ve kadın düşmanlığının bir göstergesi olduğunu" ifade etti.

Vox ise önergesini "güvenlik ve kimlik doğrulama" gerekçesiyle savunurken, yasağın sadece belediye alanlarını etkileyeceği bildirildi.

İspanya'da Vox ve PP'nin çoğunlukta olduğu belediyelerden Alcala de Henares (Madrid), Nijar (Almeria) ve Castellon de la Plana'da (Castellon) benzer şekilde burka ve peçeyi yasaklayan önergeler son haftalarda art arda kabul edildi.

Diğer yandan ana muhalefetteki PP, burka ve peçenin ülke genelinde kamusal alanlarda yasaklanması için İspanya Meclisine bir öneri sundu.

PP'nin sunduğu taslağa göre, yasağa uymayanlara 600 avroya kadar para cezası getirilmesi öngörülüyor.

İspanya Meclisi, 17 Şubat'taki oturumunda Vox'un kamusal alanlarda peçe ve burkayı yasaklama önerisini 170'e karşı 177 oyla reddetmişti.

