İftar Saatinde Sinirler Gerildi: Park Yüzünden Sokak Ortasında Kavga@

Giriş Tarihi:
İftar Saatinde Sinirler Gerildi: Park Yüzünden Sokak Ortasında Kavga@

Küçükçekmece’de iftar saatinde park meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Murat Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre pide almak için aracını fırının önüne park etmek isteyen sürücü ile binada oturan bir kişi arasında park yeri nedeniyle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, sokak ortasında kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen tarafların kavga anı ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

