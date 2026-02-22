Gurbetçinin helal rızkına sülük gibi yapıştılar: 135 milyonluk sahte senet vurgunu!
Almanya’da tam 40 yıl boyunca gece gündüz demeden ter döküp birikim yapan İsmail Kurtoğlu, emeklilik hayaliyle döndüğü vatanında profesyonel bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldu. Gurbetçinin dişinden tırnağından artırdığı milyonlarca euroluk mal varlığına, sahte senetlerle çökmeye kalkan çete, yargı duvarına tosun gibi çarptı!
Helal alın terine göz diktiler
Emekli olduktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan İsmail Kurtoğlu, birikimini ev ve arsa alarak değerlendirdi. Ancak Kurtoğlu’nun mal varlığını takibe alan gözü dönmüş şebeke, uydurma bir imza ile tam 3 milyon 750 bin euroluk (yaklaşık 135 milyon TL) sahte senet düzenledi. Bu hayali borç üzerinden icra takibi başlatan çete, gurbetçinin tüm taşınmazlarına haksız yere haciz koydurdu.
Çetenin 500 milyonluk kirli sicili
Adalet önünde hesap veren şebekenin kirli çamaşırları bir bir döküldü. İddialara göre bu vicdansız grup, daha önce de 5 farklı kişiyi aynı yöntemle tuzağa düşürerek tam 500 milyon liralık vurgun yaptı. Bakırköy Adliyesi 12. İcra Mahkemesi’nde görülen davada, Kurtoğlu’nun "Bu imza bana ait değil!" haykırışı karşılık buldu.
Adalet yerini buldu: İcra durduruldu
Mahkeme heyeti, İsmail Kurtoğlu’nun itirazlarını haklı bularak hukuksuz icra takibinin durdurulmasına karar verdi. Duruşma çıkışı devletine ve avukatlarına teşekkür eden Kurtoğlu, "8 Eylül’de gelen bir mesajla dünyam başıma yıkılmıştı. Mallarıma el konulmuştu ama haklılığımız kanıtlandı," diyerek rahat bir nefes aldı.
Yerel
Dev operasyonla dolandırıcıların can damarı kesildi! Tam 48 ilde kurulan o kirli tezgah jandarma ve polisin takibiyle yerle bir edildi