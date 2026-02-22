Günlerdir Haber Alınamıyordu: 78 Yaşındaki Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

  • İSTANBUL
Aktüel

Isparta’da komşularının bir süredir kendisinden haber alamadığı yaşlı adam, ekiplerin eve girmesiyle ölü bulundu.

Isparta’da komşularının bir süredir kendisinden haber alamadığı yaşlı adam, ekiplerin eve girmesiyle ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Binbirevler Mahallesi 4752 Sokak’ta yaşandı. Yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı şahıstan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin daireye girmesinin ardından evde hareketsiz halde bulunan Yaşar Erbi’nin (78) yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Erbi’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

