Arnavutköy Belediyesi’nden Kosova’da dev iftar!

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak dayanışmayı sınırların ötesine taşıyan Arnavutköy Belediyesi, Eyüpsultan Vakfı ile el ele vererek Kosova’nın kalbi Priştine’de muazzam bir iftar programına imza attı.

Yerel yöneticilerden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar geniş bir katılımın sağlandığı ilk gün iftarında, Türkiye’den gelen heyet de vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı.

AK Parti İl ve İlçe yöneticileri ile iş insanlarının yer aldığı programda, paylaşmanın gücü ön plana çıkarıldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Balkanlar’ın bir "gönül coğrafyası" olduğunu belirterek, bu sofraların sadece karın doyurmak için değil, aynı inanç ve medeniyetin mirasını yaşatmak için kurulduğunu vurguladı.

BALKANLAR'DAKİ KARDEŞLİK SOFRALARI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK

Priştine’de atılan bu ilk adım, Balkanlar’daki dev organizasyonun sadece başlangıcı.

Yarın akşam rotayı Makedonya’nın Dolneni ilçesine bağlı Lazanı köyüne kıracak olan "Kardeşlik Sofrası", Ramazan boyunca Balkan coğrafyasını karış karış gezecek.

Her durakta yine 1.500 kişilik sofralar kurulacak ve organizasyon sonunda toplamda yaklaşık 5.000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Bu sayede Ramazan’ın manevi huzuru farklı şehirlerdeki kardeşlerimizle birlikte yaşanacak.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULUYOR

Arnavutköy Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Balkan iftarları, bu yıl da aynı kararlılıkla dostluk bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda kurulan gönül köprüleri, bu yılki sofralarla daha da sağlamlaştırılıyor.

Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel dostluğu pekiştirmeyi amaçlayan bu buluşmalar, Ramazan’ın bereketini sınırların ötesine taşıyarak birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini sergiliyor.

{relation id:1984549 slug:'is-dunyasindan-yogun-katilim-akit-medya-grubundan-iftar-yemegi'}