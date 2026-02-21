  • İSTANBUL
Sokak kavgası kanlı bitti!

Sokak kavgası kanlı bitti!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sokak ortasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

 

Olay, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Levent Yerli Sokak'ta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.M.A. ile M.B., aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

