Sigara bırakma polikliniklerine yoğun başvuru! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: Yüzde 60 arttı
Sigara bırakma poliklinikleri başvurularına ilişkin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı" ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841.
Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."