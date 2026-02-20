  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sigara bırakma polikliniklerine yoğun başvuru! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: Yüzde 60 arttı
Gündem

Sigara bırakma polikliniklerine yoğun başvuru! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: Yüzde 60 arttı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sigara bırakma polikliniklerine yoğun başvuru! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: Yüzde 60 arttı

Sigara bırakma poliklinikleri başvurularına ilişkin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığını bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841.

Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."

 

