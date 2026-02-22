  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Başakşehir'de 5 Araçlı Kazada Ortalık Savaş Alanına Döndü
Aktüel

Başakşehir’de 5 Araçlı Kazada Ortalık Savaş Alanına Döndü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başakşehir’de 5 Araçlı Kazada Ortalık Savaş Alanına Döndü

Başakşehir’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Başakşehir’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde, Ziya Gökalp Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir tır ile iki otomobil ve iki hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada araçlar art arda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü S.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

 

