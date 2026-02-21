  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem "Bir kez daha vurguluyorum" diyen Adalet Bakanı Akın Gürlek: Taviz vermeyeceğiz
Gündem

"Bir kez daha vurguluyorum" diyen Adalet Bakanı Akın Gürlek: Taviz vermeyeceğiz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
"Bir kez daha vurguluyorum" diyen Adalet Bakanı Akın Gürlek: Taviz vermeyeceğiz

Toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadın hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da toplu taşıma aracında bir yolcuyu tehdit eden kadın hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum." ifadesini kullandı.

 

Gürlek, NSosyal hesabından, İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek, bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadının gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, açıklamasında "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum." ifadelerine yer verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nazim Arat

Belki 3/5 sene hapis yatarsa daha önce bitiremediği hukuk fakültesini de bitirip savcı olma yolunda mesafe kat eder, Hem insan olup, insanlara saygı duymayı ogrenir

Sayın bakanım

Tıplu taşımada kedi köpek bğnmesini kalfırın Allah aşkına. Sadecebahceli evi olan baksın. Apartmanlardada yasaklayın. Şu an kedi köpek sahiplenmek chp oyunu bunu da yutmayın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
