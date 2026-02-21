"Bir kez daha vurguluyorum" diyen Adalet Bakanı Akın Gürlek: Taviz vermeyeceğiz
Toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadın hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.
Gürlek, NSosyal hesabından, İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek, bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadının gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.
