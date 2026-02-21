  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, “Öldürürüm” diye tehditler savurdu Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler! Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı! LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Bu rapor bir mihenk taşıdır! Milletin değerlerine ‘Gürses’li saldırı: İlahilere "Mezdeke" benzetmesi! Maarif’in Kalbinde Ramazan temalı etkinlik, seküler yobazların kimyasını bozdu! İslam’ın karşısında ihanetin safındalar Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun İran’ı yıkıp bölgeyi karıştırmak istiyorlar! İsrail'in sinsi planı
Dünya Söylenince inkar ediyorlar alın size videosu! Almanlar gıda yardımı kuyruğunda
Dünya

Söylenince inkar ediyorlar alın size videosu! Almanlar gıda yardımı kuyruğunda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP'nin kuyruğuna yapışan solakların öve öve bitiremediği Almanya'da yaşayan gurbetçi, gıda yardımı için sırada bekleyenleri paylaştı.

Almanya'da sağlık sisteminin yanında yoksulluk da baş gösteriyor.

Ülkede yaşayan gurbetçilerden zaman zaman yaşanan sıkıntılara ilişkin eleştiriler gelirken bunlara bir yenisi daha eklendi.

Ülkede yaşayan bir gurbetçi, Almanya sokaklarından bir video yayınladı.

 

GIDA YARDIMI İÇİN KUYRUK

Sosyal medyada paylaşılan videoda gıda yardımı için bekleyenlerin uzun bir kuyruk oluşturduğu görüldü.

O anları kayda alan vatandaş Türkiye'de gurbetçileri vatandaşları internette dolaşıma sokulan bazı bilgilerin gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmadığını gözler önüne serdi.

 

"TÜRKİYE'DE OLUNCA HEMEN ELEŞTİRİRLER"

Türkiye'de yaşayan bazı vatandaşların ikiyüzlü davrandığını ifade eden gurbetçi "Türkiye’de bir yerde kuyruk olunca hemen eleştirirler.

Bakın burada, insanlar sosyal yardımdan meyve sebze almak için kuyruğa giriyor." dedi.

 

"AÇ HER YERDE VAR"

Belli bir grubunu sorunları olan tek ülke Türkiye'ymiş gibi davrandığını belirten vatandaş, "Kuyruğu görüyor musunuz? Almanından tut yabancısına kadar hepsi yardım alabilmek için bekliyor.

Ama bunu Türkiye’de görseniz, ‘Aman Allah’ım, millet aç falan. Aç her yerde var." ifadelerini kullandı.

Araştırma şok etti: Almanya’nın nüfusu yüzde 10 azalabilir
Araştırma şok etti: Almanya’nın nüfusu yüzde 10 azalabilir

Gündem

Araştırma şok etti: Almanya’nın nüfusu yüzde 10 azalabilir

Almanya'dan basın özgürlüğü masalı: Deutsche Welle'de kıyım başladı!
Almanya'dan basın özgürlüğü masalı: Deutsche Welle'de kıyım başladı!

Avrupa

Almanya'dan basın özgürlüğü masalı: Deutsche Welle'de kıyım başladı!

Diplomamı alayım derken yoksulluğun kucağına düştüler! Almanya’da üniversite mezunları kan ağlıyor!
Diplomamı alayım derken yoksulluğun kucağına düştüler! Almanya’da üniversite mezunları kan ağlıyor!

Avrupa

Diplomamı alayım derken yoksulluğun kucağına düştüler! Almanya’da üniversite mezunları kan ağlıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23