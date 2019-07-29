0553 313 94 23

Siyonist İsrail zulmü bitmiyor: Teröristler, çocukları ve gençleri darp edip yaralayarak tutukladı!

İsrailli teröristler, yaptığı baskınlarda gençleri ve çocukları darp ederek yaraladı ve ardından kelepçe takarak işkence ile tutukladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:56

İşgal altındaki Kudüs'te İsrailli teröristler, İseviyye mıntıkası bölgesine yapmış olduğu baskınlarda gençleri ve çocukları tutukladı. Tutuklamaları darp ederek gerçekleştiren teröristler, Filistinli çocukları ve gençleri yaraladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:56
  1. İseviyye
  2. Kudüs
  3. terörist İsrail askerleri
  4. terör devleti israil
  5. İsrailli teröristler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayır boğa güreşlerinin geliri eğitime
    1. Bayır boğa güreşlerinin geliri eğitime
    2. LGS ikinci tercihleri ne zaman..
    3. KYK borcuna af ne zaman gelecek?
    4. Uygur Türkü Zinnetgül Tursun nerede?..
    5. IKBY'de Yeni Nesil Hareketi lideri..
    6. Üniversite tercihlerinde son gün ne..
    7. Altun, özel sporcuları kutladı
    8. Siyonist İsrail zulmü bitmiyor:..
    9. Erzurumspor, Obertan ile yeniden..
    10. Seyir halindeki tırın balatalarından..
    11. Amazonlar'daki orman tahribatı artıyor
    12. Başıboş eşek kazaya neden oldu: 8 yaralı
    13. Gerginlik tırmanıyor! İngiliz savaş..
    14. Aydıntepe Yaylası’nda şölen coşkusu
    15. Trump, Ulusal İstihbarat..
    16. Rusya’da muhalif lider zehirlendi..
    17. Dede Korkut’un Türk dünyasındaki yeri..
    18. 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü
    19. Trump, Milli İstihbarat Direktörünü..
    20. Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt’tan..
    21. Mardin'deki orman yangını
    22. Yenice’de 6’ncı Göktepe şenlikleri..
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2019
    24. HDP'li Sezai Temelli'den PKK'nın..
    25. Otelin 4. katından düşen şahıs ağır..
    26. Türkiye'nin gözde merkezi! Arap..
    27. 5 dakikada köri soslu tavuk tarifi
    28. Franck Ribery teklifi reddetti!
    29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop..
    30. Ağaoğlu isim isim açıkladı!..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Kızılay Başkanı paylaştı... Korkunç görüntüler!
    Kızılay Başkanı paylaştı... Korkunç görüntüler!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!