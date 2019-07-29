Siyonist İsrail zulmü bitmiyor: Teröristler, çocukları ve gençleri darp edip yaralayarak tutukladı! İsrailli teröristler, yaptığı baskınlarda gençleri ve çocukları darp ederek yaraladı ve ardından kelepçe takarak işkence ile tutukladı.

İşgal altındaki Kudüs'te İsrailli teröristler, İseviyye mıntıkası bölgesine yapmış olduğu baskınlarda gençleri ve çocukları tutukladı. Tutuklamaları darp ederek gerçekleştiren teröristler, Filistinli çocukları ve gençleri yaraladı.

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