Siyonist İsrail zulmü bitmiyor: Teröristler, çocukları ve gençleri darp edip yaralayarak tutukladı!
İsrailli teröristler, yaptığı baskınlarda gençleri ve çocukları darp ederek yaraladı ve ardından kelepçe takarak işkence ile tutukladı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:56
İşgal altındaki Kudüs'te İsrailli teröristler, İseviyye mıntıkası bölgesine yapmış olduğu baskınlarda gençleri ve çocukları tutukladı. Tutuklamaları darp ederek gerçekleştiren teröristler, Filistinli çocukları ve gençleri yaraladı.
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