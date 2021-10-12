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Dünya Siyonist İsrail rejiminin SİHA'ları Gazze belediye ekiplerini hedef aldı
Dünya

Siyonist İsrail rejiminin SİHA'ları Gazze belediye ekiplerini hedef aldı

Siyonist işgal rejimine ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) dün gece, Gazze'de Cuhru'd-Dik kasabasının doğusunda yer alan bir depolama alanında meydana gelen yangını söndürmeye giden Gazze belediye ekiplerini hedef alan saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 14:00:00 -
Siyonist İsrail rejiminin SİHA'ları Gazze belediye ekiplerini hedef aldı

Yeni Akit  Ankara

Gazze Belediyesi, Siyonist saldırısına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, saldırının ekipleri, söz konusu olay esnasında kendilerini sağlama almak için olay yerinden uzaklaşmak zorunda bıraktığına dikkat çekti. Açıklamada ekiplerin daha sonra bazı sivil işlerden sorumlu merkezlerle irtibata geçerek olay yerine dönmeye çalıştıklarına ve sadece bir su jetiyle bir iş aracının sokulmasına izin verildiği, bu iki aracın ise yangının kontrol altına alınması için yeterli olmadığı belirtildi.

Siyonist işgalciler Kudüs'ün Bab'ul Amud Kapısı civarında da saldırdı!

Öte yandan, yine dün akşam, Kadim Kudüs'ün Bab'ul Amud Kapısı civarında işgalci İsrail güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışma yaşandı. İşgal güçleri, silahsız gençlere ses bombaları ve göz yaşartıcı gazlarla saldırdı.

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