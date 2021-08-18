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Dünya Siyonist İsrail güçleri Kudüs’te anaokulu yıktı
Dünya

Siyonist İsrail güçleri Kudüs’te anaokulu yıktı

İsrail güçleri, bu sabah Kudüs kentinde bir anaokulunu yıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 22:48:00 -
Siyonist İsrail güçleri Kudüs’te anaokulu yıktı

İsrail güçleri, bu sabah Kudüs kentinde bir anaokulunu yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, belediyeye ait buldozerler eşliğinde Beyt Safafa beldesi yakınlarındaki bir bölgeye baskın düzenlenerek Kudüslü Muhammed Hüseyin Cuma’ya ait anaokulunu yıkıldı.

Yerel kaynaklar, anaokulunun bu yılın başından beri faaliyette olduğunu ve yeni eğitim öğretim yılından itibaren çalışmalara başlanmasının planlandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından dün (16 Ağustos Pazartesi) hazırlanıp yayınlanan raporda, son iki haftada İsrail güçlerinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 57 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

27 Temmuz ile 9 Ağustos arasındaki dönemi kapsayan raporda, söz konusu yıkımlar sonucu 97 kişinin yerinden edildiği ve yaklaşık 240 kişinin de zarar gördüğü belirtildi.

İsrail rejimi, 1967'de işgal ettiği Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor ve yıkım masraflarını da Filistinlilere ödetiyor.

 

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