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Siyonist İsrail bunu da yaptı! 4 yaşındaki çocuğu sorguya çağırdı

Terör devleti İsrail ordusu, 4 yaşındaki Filistinli Muhammed Rabi’yi askeri aracı taşladığı gerekçesiyle sorguya çağırdı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:35
Siyonist İsrail bunu da yaptı! 4 yaşındaki çocuğu sorguya çağırdı

Terör devleti İsrail ordusu, baskın yapan askeri araca taş attığı gerekçesiyle Kudüs’ün İsaviya beldesinde 4 yaşındaki Muhammed Rabi’yi sorgulamak için çocuğu ve ailesini karakola çağırdı. Filistinli Muhammed Rabi sabah saatlerinde ailesi ile birlikte Kudüs’te bulunan karakola gitti. Rabi’nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebu Bekr, siyonist İsrail’in çocuklara karşı gerçekleştirdiği eylemleri kınayarak, “İsrail ordusu çocuklara yönelik açık ve net suç işliyor. Filistinli çocuklar tehlikeyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

İsrail’de geçtiğimiz 3 yıl içinde yaklaşık 20 çocuk hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:35
  1. Kudüs
  2. İsaviya
  3. Muhammed Rabi

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