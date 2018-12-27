Siyonist İsrail böyle düşünüyor: PKK Devleti kurmanın zamanı

Münübe Yılmaz

ABD’nin Suriye’den çekilmesine tepki gösteren İsrail, kendi güvenliği kadar, kurulmasını istediği PKK/YPG devleti için de kaygılı... Siyonist Adalet Bakanı Ayelet Şaked’in “Umarım YPG Türkiye’ye karşı verdiği savaşı kazanır” sözlerinden sonra bir İsrailli yazarın skandal yazısı ortaya çıktı. Israil National News’te yazan Dr. Joseph Frager, ABD’nin Suriye’den çekilmesi sonrası Siyonistlerin gerçek hayalini kaleme aldı.

Frager, “Time for a Kurdish State” yani ‘Kürt Devleti zamanı’ başlıklı bir yazı kaleme alarak Tel Aviv yönetiminin Washington ile birlikte PKK eksenli bir Kürt devletinin kurulmasını istediğini belirtti.

“ABD ve İsrail için harika olur”

Başbakan Netanyahu’ya oldukça yakın biri olan Frager köşesinde, “İsrail hükümeti, Mahmud Abbas ile arasındaki barışa odaklanmak yerine, bir Kürt devleti kurmaya, İran’ı Suriye’den çıkarmaya, Lübnan’dan Hizbullah’a ve Gazze’den Hamas’a odaklanmalı. Odak bir FKÖ devleti oluşturmak değil, Kürt devletini kurmak üzerine olmalıdır. Kürtler bir devleti Filistinlilerden çok daha fazla hak ediyor. Ortadoğu’da bir Kürt devleti kurulması; ABD, İsrail ve Ortadoğu’nun geri kalanı için harika olacaktır” diye yazdı.

İsrail’in, Tayyip Erdoğan’a Kürt devleti kurmak istediğini söylediği takdirde, Erdoğan’ın meydan okuyabileceği korkusu taşıdığını gizlemeyen Frager, umudunun ise ABD’de olduğunu ortaya koydu. Frager, “2019’da ABD dışişleri ve savunma bakanlarıyla ulusal güvenlik danışmanının çok meşgul olmasını bekliyorum. Kurulacak Kürt devletinin iş yükünü paylaşacakları konusunda iyimserim” diyerek kirli planı gözler önüne serdi.