Siyonist işgalciler Mescidi Aksa’nın Namazgah kapısını tahrip etti!
Ramazan ayının gelişiyle iyice kuduran Siyonist işgalci İsrail güçleri Mescidi Aksa’ya saldırı ve hakaretlerini sürdürüyor. Filistin Ajansı, İsrail güçlerinin, Mescidi Aksa’nın Kıble Namazgahı’ndaki kapının ve diğer eşyaların tahrip edildiğini duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Ramazan ayının gelişiyle iyice ipleri boşalan Siyonist işgalci İsrail güçleri Mescidi Aksa’ya saldırılarını sürdürüyor. Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre bugün işgal güçleri tarafından Mescidi Aksa'nın Kıble Namazgahı'na düzenlenen baskında kapı dahil pek çok eşya tahrip edildi.
Kapı saldırıları birbiriyle bağlantılı mı?
Dün, İstanbul’daki Ayasofya-i Kebir Camii’nin kapısı da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilmiş, saldırı kamuoyunda infiale yol açmıştı. Bugün de Mescidi Aksa Namazgahı kapısının tahrip edilmesi akıllara Allah ve İslam düşmanlarının iğrenç saldırılarının bir biriyle bağlantılı olabileceği ihtimalini getirdi.