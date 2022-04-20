Siyonist işgalciler Mescidi Aksa’nın Namazgah kapısını tahrip etti!

YENİ AKİT ANKARA

Ramazan ayının gelişiyle iyice ipleri boşalan Siyonist işgalci İsrail güçleri Mescidi Aksa’ya saldırılarını sürdürüyor. Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre bugün işgal güçleri tarafından Mescidi Aksa'nın Kıble Namazgahı'na düzenlenen baskında kapı dahil pek çok eşya tahrip edildi.

Kapı saldırıları birbiriyle bağlantılı mı?

Dün, İstanbul’daki Ayasofya-i Kebir Camii’nin kapısı da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilmiş, saldırı kamuoyunda infiale yol açmıştı. Bugün de Mescidi Aksa Namazgahı kapısının tahrip edilmesi akıllara Allah ve İslam düşmanlarının iğrenç saldırılarının bir biriyle bağlantılı olabileceği ihtimalini getirdi.