Siyonist işgalciler gaspta sınır tanımıyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Beytüllahim Utanç Duvarı ile Mücadele Komitesi Başkanı Hasan Bericiye, konuya ilişki yaptığı basın açıklamasında, Siyonist işgalcilerin, Teku beldesinin kuzey girişinde bulunan işgal ordusu askeri kampını genişletmek amacıyla Filistinliye ait civardaki bir dönüm araziyi gasp ettiğini bildirdi.

“Filistin topraklarının yüzde 85'ine el konulmuş”

Filistin İstatistik Merkezi'nin verilerine göre Siyonist işgal rejimi, 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda ve her geçen gün bu oran artmakta. Filistinliler ise bu alanın sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor. Filistinliler, doğal kaynaklar açısından çok zengin olan C bölgesinden işgal rejiminin engellemeleri nedeniyle yararlanamıyor. İşgal rejimi, bu bölgeye Siyonist yerleşimcileri yerleştirirken, askeri karargâhlar kurup, utanç duvarı inşa ediyor.