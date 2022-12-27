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Dünya Siyonist işgalciler Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarını söktü
Dünya

Siyonist işgalciler Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarını söktü

Siyonist işgal rejimi, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti güneyinde Filistinlilere ait tarım alanlarına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 16:24:00 -
Siyonist işgalciler Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarını söktü

Siyonist işgal rejimi, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti güneyinde Filistinlilere ait tarım alanlarına saldırdı.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre işgal güçleri El-Halil şehrinin güneyindeki Dura kasabasında bir zirai barakayı yıkarken, 15 zeytin ağacını da söktü.

Askeri teçhizatla takviye edilmiş kalabalık bir askeri birliğin bugün sabah Dura kasabasının Aynu Faris mıntıkasında bir zirai barakayı yıktığı, yine aynı birliğin bölgedeki zeytin ağaçlarını da söktükleri ve El-Humasiye ailesinden bir çiftçiye ait bir dönümlük araziyi de düzleyerek tahrip ettikleri ifade edildi. (İLKHA)

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