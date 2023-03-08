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Dünya Siyonist işgalciler Cenin'de 6 Filistinliyi şehid etti
Dünya

Siyonist işgalciler Cenin'de 6 Filistinliyi şehid etti

İşgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na siyonist işgalcilerin düzenlediği baskında 6 Filistinli şehid edildi, 9 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 09:15:00 -
Siyonist işgalciler Cenin'de 6 Filistinliyi şehid etti

İşgal askerleri, Cenin Mülteci Kampında bulunan bir evi kuşatarak bombaladı. Ardından bölgeden duman bulutları yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, siyonist işgalcilerin Cenin'de düzenlediği baskında 6 Filistinli şehid edildi.

Olaylarda yaralanan biri ağır, 5 Filistinli Cenin Devlet Hastanesi'ne; biri ağır, 4 yaralı ise Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne nakledildi.

Öte yandan siyonist işal rejimine bağlı askerler, Nablus kentinin doğusundaki mahallelere baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

Baskının ardından Filistinliler ile işgalciler arasında olaylar çıktı. Olaylar sırasında 4 Filistinli gözaltına alındı. (İLKHA)
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Yorumlar

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unutma o siyonist işgalcilerin tasması senin allah'a eş tuttuğun deccal'in boynunda! o yüzden mi dalga tacizi yapıyorsun? o yüzden mi namaz kılan müslüman erbakan denilen arap itiyle bir olduydunn 20 senedir röntgenliyor ve röntgenletiyorsun! erbakan gibi çukuruna gireceksin deccal!
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