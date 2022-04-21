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Dünya Siyonist işgalci İsrail'e siber saldırı!
Dünya

Siyonist işgalci İsrail'e siber saldırı!

İşgalci İsrail'de Havaalanları Kurumu'nun da aralarında bulunduğu bazı web sitelerinin, Iraklı Şii bir grubun siber saldırısına uğradığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 02:47:00 -
Siyonist işgalci İsrail'e siber saldırı!

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, saldırıya uğrayan siteler arasında Ulaştırma Bakanlığına bağlı Havaalanları Kurumunun yanı sıra, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ve Kanal 9'un yer aldığı ifade edildi.

Havaalanları Kurumunun saldırı sonucu yerel saatle 21.00'de hizmet dışı kaldığı ifade edildi. Kurumun işletim sistemlerinin saldırıya uğramadığı bilgisine yer verildi.

Saldırıyı, kendilerine "ALtahrea Team" adını veren İran destekçisi Iraklı Şii bir grubun gerçekleştirdiği iddia edildi.

Saldırının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.

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