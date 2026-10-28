  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’den Mısır’a kritik teklif! MSB’den “hazırız” mesajı Bu kez pavyon köşelerinde rüşvete gerek kalmayacak! Özgür Özel'in rakibi yok “Başaramazsın” dediler! 5 kiloyla başladı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor Yeni Parti'de Adaylık Krizi! Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Sarıgül fezlekesi Meclis'e gelirse Özgür ile Veli yandı! Yılmaz Özdil nedenini böyle açıkladı ÖSYM sınav takvimini açıkladı! 2027 YKS tarihi belli oldu Sözcü TV’den 'Kaçak Radyo' Skandalı! Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden algı operasyonu! Muhalefetin yalan rüzgarı elinde patladı Fenerbahçe o kulvarda da artık ikinci! Galatasaray'dan bir rekor daha
Ekonomi THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya: Bilet fiyatları 1699 liraya düştü
Ekonomi

THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya: Bilet fiyatları 1699 liraya düştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya: Bilet fiyatları 1699 liraya düştü

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yurt içi indirimli biletleri 1699 liradan satışa sundu.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'e kadar alınacak indirimli biletlerle 1 Aralık 2026-28 Şubat 2027 tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1699 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında 115 bin koltuk satışa sunuldu.

İndirimli biletler, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezinden satın alınabilecek.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23