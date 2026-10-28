THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya: Bilet fiyatları 1699 liraya düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yurt içi indirimli biletleri 1699 liradan satışa sundu.
THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'e kadar alınacak indirimli biletlerle 1 Aralık 2026-28 Şubat 2027 tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1699 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında 115 bin koltuk satışa sunuldu.
İndirimli biletler, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezinden satın alınabilecek.